Ветхие ларьки Сургута приобретут цивилизованный вид

Власти Сургута, продолжая работу по благоустройству города, приводят нестационарные торговые объекты (НТО) в цивилизованный вид. Так, ветхие ларьки, возведенные предпринимателями еще в 1990-х – 2000-х годах, постепенно уступят место современным павильонам, которые должны соответствовать утвержденным в городе требованиям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Новый свод правил размещения нестационарных торговых объектов принят осенью прошлого года. Тогда были утверждены как сами правила, так и схема расположения ларьков и павильонов на территории города. Все НТО разделили на две категории: размещенные на остановках и установленные вне красных линий дороги. И хотя прошло уже почти полгода, из 140 предпринимателей с заявлениями на переоформление договора обратились всего 50.

Как рассказал сургутский мэр Вадим Шувалов, на момент принятия документа у многих предпринимателей закончились сроки действия договоров на аренду муниципальной земли.

"Нам удалось найти способ помочь предпринимателям узаконить свою деятельность, - отметил Шувалов. - Бизнесмены, заключившие долгосрочные договоры с администрацией, будут работать по четким правилам и пополнять городской бюджет. Сургутяне оценят, как улучшится облик города".

Власти Сургута напоминают, что срок подачи заявления истекает 9 мая, и рекомендуют бизнесменам не затягивать с решением этого вопроса. Если успеть вовремя, переоформить договор можно будет без участия в конкурсе.

Так, владелец торговой точки по адресу Профсоюзов, 24 работает уже с соблюдением новых требований. Более того, бизнесмену даже не пришлось что-либо менять в обустройстве павильона, достаточно было переоформить объект.

"Пришел предприниматель. В рамках нового положения направил заявление. Был заключен договор. Выехала комиссия, обследовала его торговый объект и признала его соответствующим требованиям. Сейчас предприниматель работает на том же месте, но уже в новых правовых условиях", - рассказала заместитель главы Сургута Анна Шерстнева.

Один из важных моментов, необходимых для переоформления торговой точки, - отношения с налоговой. У предпринимателя не должно быть задолженности перед инспекцией. Второе и самое главное – павильон нужно привести в соответствие с правилами, установленными для НТО. Если комиссия выявит недочеты, у бизнесмена будет 60 дней для их устранения.

Между тем, как видно из практики, переоформление торговых точек не требует слишком больших усилий. Для подачи заявлений предпринимателей приглашают в 415-й кабинет администрации города (ул. Энгельса, д. 8) либо в дирекцию дорожно-транспортного и коммунального комплекса (ул. Федорова, д. 5/3).