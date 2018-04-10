Тюменским фермерам дали рекомендации по повышению качества молока

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел рабочее совещание по вопросу повышения сорта заготавливаемого коровьего молока в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Появление на рынке сухого молока, снижение общего объема потребления молочной продукции, вступление в силу новых технических условий оценки качества сырья оказывают существенное влияние на падение цены на сырое молоко. Переработчики нуждаются только в сырье первого и высшего сорта. Из него они могут выпускать "молочку", востребованную покупателями. Молоко второго сорта может использоваться только для выпуска сливочного масла. Как сообщают переработчики, количество молока второго сорта составляет 80%. Продовольственный рынок не нуждается в таком объеме. Именно поэтому фермерам необходимо повышать качество поставляемого молока.

Член совета директоров АО "Золотые луга" Виктор Кнауб в рамках совещания озвучил первичные действия, которые необходимо предпринять кооперативам. По его словам, надоенное парное молоко в течение получаса должно быть доставлено на приемный пункт и после оценки его качества охлаждено до температуры +4-+2 градуса. Другой технологии для получения качественного сырья для переработки не допускается. Важна и коллективная ответственность всех сдатчиков молока. Нередки ситуации, когда один недобросовестный владелец ЛПХ ухудшает качество десяти и, таким образом, наносит вред всем, снижая доход добросовестных сдатчиков молока. Необходимо провести собрания всех участников кооперативов, если нужно, то худших по качеству исключить из заготовки до устранения всех замечаний. Для этого нужно наладить мониторинг и проверять молоко от каждого сдатчика и обязательно установить приборы в доступном месте, чтобы не возникало спорных вопросов и владелец каждого ЛПХ видел по какому показателю его молоко бракуется.

Еще один момент, который сразу может существенно изменить сегодняшнее процентное соотношение по качеству, - это разделение молока по времени заготовки (утро-вечер) и сортности (первого и второго сорта) по отдельным охладителям. Виктор Кнауб сообщил, что компания "Золотые луга" готова начать сотрудничество с двумя кооперативами, взять часть затрат на изменение всей технологической схемы приема молока и пройти с ними этот путь.

"Это очень сложная работа. Она требует средств, времени и терпения, но и полученный по итогам результат даст возможность нарастить объемы выпуска качественного молока, за которое переработчики готовы платить достойную цену",- отметил он.

Задачу повысить качество молока, включая все этапы от его производства, сбора и доставки переработчикам, поставил губернатор Владимир Якушев.

"Повышение качества молока становится главной задачей для всех - и ЛПХ, и кооперативов. Те, кто не сможет повысить качество молока, вынуждены будут уйти с рынка. Время уговоров прошло. Регион подставляет свое финансовое плечо, и надеется на обратную связь и улучшение работы молочной отрасли. Все субсидии будут привязаны только к качеству молока. Это основной критерий. Будет его рост - будут и поддержка, и хорошая цена", - считает глава региона.

Напомним, в Тюменской области подготовлен проект областного закона, предусматривающий компенсацию затрат предприятий молочной переработки на закуп молока II сорта у кооперативов. С 1 апреля по 30 июня стоимость такого молока составит 90% от рыночной цены I сорта. С 1 июля по 31 декабря 2018 года — 85% от рыночной цены I сорта. Рыночная цена закупки молока I сорта на сегодняшний день — 18 руб. за литр. Соответственно, цена приобретения молока II сорта во II квартале будет равняться 16 рублям за литр, в III-IV квартале — 15 рублей за литр. При этом кооперативам будут возмещаться затраты на сбор и транспортировку молока от пунктов приема до предприятий переработки при условии полной выплаты сдатчикам молока цены предприятий переработки. Таким образом, при выплате сдатчикам молока цены на молоко второго сорта не менее 16 руб. за 1 кг в зачетном весе кооператив будет получать 3,5 руб. на организацию своей деятельности.

Отметим также, что вчера в Тюменской области произошел "молочный бунт". Сотни фермеров вышли на протестный митинг. Крестьяне уверены, что в обрушении закупочных цен на натуральное молоко виновато не только иностранное сухое молоко, но и плохая хозяйственная политика.