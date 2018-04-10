"У меня нет средств". Экс-директор "Гринфлайта" Сергей Мануйлов в челябинском суде признал свою вину

В Центральном районном суде Челябинска готовятся огласить приговор экс-директору компании "Гринфлайт" Сергею Мануйлову, об этом Накануне.RU сообщили в суде.

Выступая на заседании 11 апреля, Мануйлов признал свою вину и отметил, что все недостроенные дома будут сданы до 1 января 2019 года.

Мануйлов также отметил, что у него личных денег нет и ему сейчас нечем возмещать ущерб дольщикам.

По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред правам и законным интересам граждан - участникам долевого строительства и самой компании.

От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей, а также причинен существенный вред правам и интересам "Гринфлайта", что привело к снижению способности указанной организации удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей, путем вывода наиболее ликвидных активов (денежных средств) на общую на сумму свыше 1,3 млрд рублей.

В рамках уголовного дела заявлено 2 тыс. 520 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму более 5 млрд руб., в целях обеспечения которых в ходе расследования наложены аресты на имущество обвиняемого, а также на имущество, полученное в результате преступных действий обвиняемого, на сумму свыше 5,3 млрд руб.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб потерпевшим на сумму свыше 5,7 млрд рублей.