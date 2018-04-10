Центробанк поднял курс евро на четыре рубля

Банк России повысил курсы доллара и евро на 11 апреля.

Евро вырос на 4,32 руб. до 76,85 руб., доллар - на 3,79 руб. до 62,37 руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня курс евро к рублю на Московской бирже превысил 78 руб. Курс доллара обновил рекорд 2016 г. превысив 63 руб.

Падение курса российской валюты началось в понедельник, 9 апреля. Валютный рынок отреагировал на санкционный список США, куда вошли крупные российские компании. Акции предприятий из "черного списка" также значительно упали в цене.