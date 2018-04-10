Потому что растаял снег: в СКР рассказали о дополнительных осмотрах места крушения Ан-148 в Подмосковье

По уголовному делу о крушении самолета Ан-148 в Подмосковье следствие проводит дополнительные осмотры места происшествия. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа - погибли. Было возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время в установленном порядке продолжается проведение судебных экспертиз. В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, на месте крушения организованы дополнительные осмотры места происшествия, к проведению которых привлечены сотрудники Главного управления криминалистики и специалисты МЧС России. Поступающие в распоряжение следствия материалы после осмотра будут направлены для проведения соответствующих экспертных исследований", - сообщила Светлана Петренко.

Она добавила, что в целях обеспечения целостности обстановки на месте крушения, а также во избежание каких-либо незаконных действий, в том числе направленных на оскорбление памяти погибших, организовано круглосуточное дежурство полицейских.

Напомним, вчера дочь одной из погибших в авиакатастрофе Юлия Синицына опубликовала видеоролик, в котором рассказала, что на месте падения самолета остались его осколки, а также вещи и останки погибших. В своем видео она обратилась к президенту России Владимиру Путину, потребовав оцепить место крушения Ан-148.