В Екатеринбурге снова перекроют улицы на Вторчермете для репетиции парада Победы

11 апреля в Екатеринбурге пройдет третья репетиция предстоящего парада Победы. В связи с этим, на нескольких улицах Вторчермета снова перекроют движение с 8.30 до 13.00, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Группировка войск ЦВО будет отрабатывать движение в колоннах боевой техники на следующих участках улично-дорожной сети: по улице Новосибирской (от улицы Палисадной до Окружной), по улице Зенитчиков (от улицы Палисадной до Братской), а также — по улицам Патриса Лумумбы (от улицы Братской до Военной) и Эскадронной (от улицы Окраинной до Новосибирской второй). Добавим, улица Патриса Лумумбы в указанном месте раскопана и частично закрыта для движения с 3 апреля по 10 июня 2018 года, что и без репетиций парада создало огромную нагрузку на всю юго-западную окраину города. Отметим также, что эту улицу ремонтировали три года назад.

Таким образом, жителям южной части города города придется потерпеть неудобства на время репетиций парада. В администрации города сообщили, как будет ходить общественный транспорт в микрорайоне Вторчермета. Автобусы, которые проезжают по улице 2-й Новосибирской, изменят схему движения. Так, автобусы №26 разделят на две части: с 9.00 часть из них будет ездить от "Умельцев" до "Меги", а другая половина проедет от больницы №24 до ТЦ "Глобус", маршрут №018 на время репетиций будет ходить только до 32-го военного городка, а именно — до остановки "Палисадная". В это же время на автобусах №077 можно будет доехать только до остановки "Магазин Клен".

Напомним, что репетиции к празднику 9 мая начались в Екатеринбурге 28 марта. Тогда местные жители жаловались, что с трудом добираются до работы из блокированного района.

Отметим, что аналогичные репетиции технической части парада пройдут 18 и 24 апреля на тех же улицах Вторчермета с 9.00 до 13.00. А 27 апреля, 2 и 4 мая, полномасштабные ночные репетиции всех участников предстоящего в Екатеринбурге парада Победы состоятся в месте его непосредственного проведения — на проспекте Ленина в районе Площади 1905 года.