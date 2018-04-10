За пост тюменского омбудсмена поборется бывший тюремщик и бесправный отец

Члены комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы утвердили кандидатуры на пост регионального уполномоченного по правам человека. Как передает корреспондент Накануне.RU, занять высокую должность изъявили желание три человека: действующий омбудсмен Сергей Миневцев, инженер автобазы управделами облдумы Павел Кусков и общественный правозащитник Юрий Рябцев.

По регламенту каждому из кандидатов дали по три минуты для своего представления. Однако вместо биографического рассказа выступающие решили покритиковать нынешнего уполномоченного и в целом "систему".

Так, Кусков посетовал на слабое информирование населения о деятельности органов власти и правовую неграмотность граждан, а Рябцев заявил, что институу региональных уполномоченных не хватает свободы действий. В частности, он имеет право работать только с поступающими от граждан сигналами и не может проводить контрольные мероприятия. Кроме этого он усомнился в правомочности выдвижения Миневцева, так как, по его мнению, он нарушил срок подачи документов на календарный месяц. Однако юридическая служба пояснила, что его полномочия начались с момента приведения к присяге 24 апреля 2013 года, а не с момента утверждения думой.

Однако народные избранники не стали вникать в слова и решили уточнить некоторые моменты из биографии выступающих. Так Павел Кусков сообщил, что он полковник запаса и работал в различных силовых ведомствах, в том числе в пенитенциарной системе ГУФСИН. А Юрий Рябцев вынужден был отвечать на вопрос о лишении его родительских прав.

"Правда, что вы лишены родительских прав", - спросила депутат Галина Резяпова.

"Да, но я считаю, это решение незаконным и обжаловал его…" - начал оправдываться кандидат, но парламентариев это уже не интересовало.

При этом Резяпова поставила под сомнение право Рябцева быть омбудсменом. Впрочем, спикер комитета пояснил, что формально лишение родительских прав не является причиной для отказа.

В итоге все три кандидатуры будут рассмотрены на ближайшем заседании областной думы. Уполномоченный будет выбран в результате тайного голосования.