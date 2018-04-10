Правительство поможет "Русалу" реструктуризировать $9 млрд долга

Правительство России может оказать помощь "Русалу" в реструктуризации долга в размере $9 млрд. Об этом заявил председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в кулуарах Биржевого форума.

"В нынешней ситуации многое будет зависеть от мер, которые окажет государство по отношению к компаниям, попавшим под санкции. Например, сейчас обсуждается возможность реструктуризации долга "Русала". Этот долг составляет около $9 млрд", — приводит слова Курдина RNS.

Как сообщало Накануне.RU, "Русал" заявил о риске технического дефолта по ряду кредитов из-за внесения компании в "черный список" Минфина США. Накануне премьер Дмитрий Медведев поручил Правительству разработать меры поддержки компаний, попавших в санкционные списки.