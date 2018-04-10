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Новости
10.04.2018 12:57 Мск (14:57 Екб)
политика | Тюменская область
Тюменские депутаты поругались из-за своей зарплаты: "Даже палачи давали право…"
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Тюменская областная дума, комитет по государственному строительству и местному самоуправлению (2018) | Фото: Накануне.RU

Очередное заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы завершилось скандалом. Депутат из фракции "Единая Россия" Алексей Аносов в очередной раз потребовал увеличить число народных избранников, работающих на профессиональной основе за заработную плату. Как передает корреспондент Накануне.RU, это уже третья по счету попытка парламентария решить этот вопрос.

Отметим, что сейчас в региональной думе трудятся на профессиональной основе 24 депутата из 48. Средняя зарплата народного избранника составляет более 300 тыс. руб. в месяц и ее размер не раз становился предметом общественного обсуждения и негодования. Помимо этого законотворцы имеют целый ряд бонусов и привилегий в виде премий, помощников, компенсации за аренду жилья, личного водителя, представительские расходы и многое другое.

Представляя свою инициативу, Аносов предложил увеличить число депутатов на зарплате до 29 человек, которые могут самостоятельно принимать решение о работе на такой основе.

депутат Алексей Аносов(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого он предложил пропорционально распределить общий зарплатный фонд среди всех членов парламента.

Однако инициатива не нашла поддержки у думского большинства. Глава фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов выступил резко против поправок и в эмоциональной форме потребовал снять этот вопрос с повестки дня, запретить его обсуждение и никогда больше не рассматривать.

"Я предлагаю вообще в дискуссии не вступать и поставить на голосование вопрос о прекращении обсуждения данного вопроса и не вносить его на заседание областной думы", - заявил Артюхов, пояснив, что этот вопрос уже неоднократно прорабатывался прокуратурой и в следующем созыве, наоборот, придется уменьшать количество депутатов на зарплате.

"А выступать-то можно? А то один судить хочет, другой слова лишает", - возмутился вице-спикер облдумы от "Справедливой России" Владимир Пискайкин. В своем выступлении "эсер" предложил предоставить право работать на профессиональной основе всем депутатам.

депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин(2018)|Фото: Накануне.RU

"Наша позиция такая: по каждому мандату должна быть свободная ставка. Депутат если ее просит… может, ему не на что жить? Вот он избрался и у него нет другой формы зарабатывания денег, но он же здесь работает. Поэтому он должен получать зарплату", - высказался Пискайкин.

В свою очередь такую позицию поддержали представители КПРФ, в то время как в ЛДПР, напротив, предложили урезать ряд расходов на депутатский корпус.

Депутат-"единоросс" Владимир Ульянов заметил, что когда политики шли на выборы, они должны были понимать, что, возможно, придется работать в думе бесплатно. Тем не менее, каждой фракции дали квоты на оплачиваемые ставки. "Вопрос надо отклонить", - заявил он.

После этого спикер комитета Фуат Сайфитдинов предложил прекратить прения, но автор поправок Аносов потребовал дать ему возможность в присутствии прокуратуры прокомментировать заключения, полученные по его вопросу от правовых служб.

"Я хотел бы посмотреть, как у нас законы трактуются. Я настаиваю и хочу зачитать заключения, которые мне дали", - не унимался депутат. Представитель прокуратуры Людмила Погребинская не стала вставать на сторону Аносова и отметила, что документы, предоставленные депутатом, имеют ряд неточных формулировок, которые "вызывают вопросы" и в которых усматриваются противоречия федеральному законодательству.

Алексей Аносов попытался возразить мнение надзорных органов, но спикер комитета перебил его, заявив, что "у нас здесь не диалог и не круглый стол". Спор перерос в словесную перепалку и пререкания, после чего прения были принудительно прекращены, однако словесная потасовка продолжилась.

"У нас даже палачи раньше давали право выступить с последним словом, а вы как-то не даете вообще", - в последней попытке продавить свой вопрос выкрикнул депутат, но вопрос уже был поставлен на голосование. В итоге лишь два члена комитета воздержались, а другие проголосовали против предложения.

Примечательно, что сам инициатор вопроса Алексей Аносов в настоящее время трудится на освобожденной основе и не получает денег за свою деятельность в думе. В конце марта Аносов был исключен из рядов "правящей партии" из-за разногласий с руководством, но пока еще остается членом фракции.

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10.04.2018 12:57 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
14:57 Екб


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Тюменские депутаты поругались из-за своей зарплаты: "Даже палачи давали право…"
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