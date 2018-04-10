Для четкой стратегии. На "Курганмашзаводе" ждут представителей госкорпорации "Ростех"

На "Курганмашзаводе" ждут представителей госкорпорации "Ростех" - точная дата визита пока не определена, но известно, что столичные гости встретятся с коллективом завода и с главой Зауралья Алексеем Кокориным.

Решение о поездке было принято 6 апреля в Москве на совещании по реформированию концерна "Тракторные заводы".

Сейчас известно, что "Ростех" реализует дефолтную стратегию, обсуждаются модели управления гражданским и военным дивизионами КТЗ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области, на КМЗ приедет группа, возглавляемая индустриальным директором кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергеем Абрамовым.

"Мы стоим на пороге ключевого решения по судьбе нашего завода. Предприятие, значимое для страны, должно иметь четкую стратегию развития. Решение по нему достаточно сложное, в том числе в правовом, финансовом и социальном планах, но его необходимо принять как можно скорее", - отметил директор регионального департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов.