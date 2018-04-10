Компания "Укрэнерго" начала спор с Россией из-за потерянных активов в Крыму

Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" вручила российской стороне официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов компании в Крыму. Об этом заявил в Facebook глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин", – написал он.

Иск будет касаться не только имущества, но и доходов, которые в Киеве хотели бы получить, "не говоря уже о двух пансионатах".

"Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло", – считает Ковальчук.

По его словам, если не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, "Укрэнерго" подаст иск в международный арбитраж против России, как это уже делал "Нафтогаз".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж принял решение об обязанности "Газпрома" выплатить штраф "Нафтогазу" за недостаточный транзит в предыдущие годы.