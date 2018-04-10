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экономика  |  комментариев: 4
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от издателя  |  добавить комментарий


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Новости
10.04.2018 12:59 Мск (14:59 Екб)
общество | Тюменская область
Тюменские депутаты не решились разрешать верующим и болельщикам шуметь по ночам
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Крестный ход в Екатеринбурге (2018) | Фото: Екатеринбургская Епархия

Тюменская версия закона о "топоте котов" во время второго чтения на очередном заседании профильного комитета в областной думе подверглась изменениям, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что изначально авторы поправок в Кодекс Тюменской области об административной ответственности, конкретизирующих действия, нарушающие тишину и покой граждан, предлагали освободить от ответственности спортивных болельщиков и религиозных граждан.

В частности, третий подпункт в первоначальной редакции документа уточнял, что меры административного наказания не применяются к действиям "юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий". Кроме этого освобождать от штрафов предполагалась и за шум "в период проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, организованных органами государственной власти или органами местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области". Проще говоря – спортивных болельщиков.

Однако в последний момент региональное правительство внесло свои поправки, в которых эти исключения исчезли (в случае спорта) и претерпели изменения. В частности, формулировку "неоднократное использование дверей, создающее повышенный шум" было предложено убрать вовсе, а подпункт про религиозные обряды заменили на "действия, связанные с совершением в соответствии с действующим законодательством богослужений, других религиозных обрядов и церемоний". Проще говоря, в квартире "бить в бубен" после полуночи все же будет нельзя.

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10.04.2018 12:59 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
14:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.03.2018 12:59 Мск
Тюменские депутаты разрешат шуметь по ночам верующим и болельщикам








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Тюменские депутаты не решились разрешать верующим и болельщикам шуметь по ночам
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