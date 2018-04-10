Тюменские депутаты не решились разрешать верующим и болельщикам шуметь по ночам

Тюменская версия закона о "топоте котов" во время второго чтения на очередном заседании профильного комитета в областной думе подверглась изменениям, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что изначально авторы поправок в Кодекс Тюменской области об административной ответственности, конкретизирующих действия, нарушающие тишину и покой граждан, предлагали освободить от ответственности спортивных болельщиков и религиозных граждан.

В частности, третий подпункт в первоначальной редакции документа уточнял, что меры административного наказания не применяются к действиям "юридических лиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий". Кроме этого освобождать от штрафов предполагалась и за шум "в период проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, организованных органами государственной власти или органами местного самоуправления муниципальных образований Тюменской области". Проще говоря – спортивных болельщиков.

Однако в последний момент региональное правительство внесло свои поправки, в которых эти исключения исчезли (в случае спорта) и претерпели изменения. В частности, формулировку "неоднократное использование дверей, создающее повышенный шум" было предложено убрать вовсе, а подпункт про религиозные обряды заменили на "действия, связанные с совершением в соответствии с действующим законодательством богослужений, других религиозных обрядов и церемоний". Проще говоря, в квартире "бить в бубен" после полуночи все же будет нельзя.