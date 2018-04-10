В Кемеровской области дети массово отравились в бассейне: возбуждено уголовное дело

В Кемеровской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после госпитализации детей из бассейна с признаками отравления.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, 9 апреля посетители бассейна спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпиец" в городе Мыски почувствовали едкий раздражающий запах. В этот момент в помещении находились 25 детей, тренер и медработник. Незамедлительно дети были выведены из бассейна в теплое помещение и вызвана бригада "скорой помощи".

В итоге у детей было диагностировано раздражение слизистых, тошнота и кашель. Всем оказана медицинская помощь, сейчас 10 человек находятся в больнице под медицинским наблюдением.

Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". На месте работает следственная группа с заместителем руководителя следственного управления. По делу уже назначен ряд экспертиз, изъяты учредительные документы и техническая документация.

"Следователи проверили систему вентиляции и очистки воды. При помощи газоанализатора произведены замеры воздуха, установлено, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной. В ходе осмотра изъяты канистры с различными средствами, образец воды из бассейна. Предположительно, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде, в результате чего произошла химическая реакция", - сообщили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП. Расследование уголовного дела продолжается.