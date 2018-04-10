"Доставляла письма в офис": свидетельница по делу уральского экс-прокурора Карпова удивила судью

Дело уральского экс-прокурора Алексея Карпова, который в 2014 году был признан виновным, как заказчик двух убийств, продолжают рассматривать в Ленинском районном суде Екатеринбурга. 4 декабря 2017 года было составлено постановление о привлечении мужчины в качестве обвиняемого по новому эпизоду, его этапировали из Иркутска, где он отбывал 20 лет "строгача", в Свердловскую область.

В этот раз Карпов обвиняется "в организации покушения на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление, которое не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам". Обвинительное заключение было утверждено по ч.3 ст.33, ч.3 ст.30, п.п. "ж,к" ч.2 ст.105 УК РФ.

Сегодня, 10 апреля, в Ленинском районном суде была произведена замена государственного обвинителя и допрошена свидетельница со стороны защиты Елена Кичигина, которая является почтальоном "Почты России". Поведение женщины смутило судью, потому что на вопрос: "состоит ли она в близких, родственных отношениях с подсудимым или же с другими участниками дела?" - женщина громко рассмеялась. "Я вас что-то смешное спрашиваю?" - спросил судья. Кичигина ответила, что волнуется, ведь первый раз принимает участие в судебном заседании.

Алексея Карпова она знает с 2006 года. Доставляла почту в офис и отправляла письма, если были такие просьбы. Сообщника Карпова Дмитрия Бушмакина видела в офисе, они "часто что-то обсуждали с Карповым".

"Бабусенков и Карпов всегда держались вместе, что между ними было - не могу сказать. Бабусенков прислушивался к советам, был "на побегушках", - сказала Кичигина.

По её словам, Бушмакин звонил ей уже после ареста, просил, чтобы она помогла знакомым отправить ему посылку, сориентировать по весу, чтобы не стоять в очереди. Была еще одна просьба в том году.

"Он сказал, что он из Невьянска отправит важное письмо на адрес Юмашева, 13, где проживает Карпов, могу ли я перехватить это письмо, чтобы получатели не знали об этом? Письмо было ценное. Пояснил, что это их личное дело. Я такие просьбы не выполняю", - уточнила Кичигина.

По её словам, Карпов педантичен, он всегда всё проверяет. И почтальон по каким-то причинам уверена, что Карпов должен был проверить все детали после покушения на Бабусенкова.

Ранее в качестве свидетеля уже выступил Бушмакин, он утверждает, что Карпов приказал убить Бабусенкова. На вопрос Карпова, почему же он больше ничего не потребовал с Бушмакина - билет на поезд или же каких-то других доказательств - свидетель ответил, что "Карпова не интересовали на тот момент такие вещи".

Также в ходе сегодняшнего заседания стало известно, что 9 апреля в Ленинский районный суд поступило два ходатайства от защиты Карпова. Первое - огласить протокол проверки показаний подозреваемого Бабусенкова за 2012 год по убийству Евгения Коновалова. Второе - приобщить к делу иной документ - протокол допроса Бушмакина за 2012 год и огласить показания Бушмакина. Суд отклонил ходатайства.

Допрос самого Карпова состоится 24 апреля.

Дело Карпова погремело на Среднем Урале в середине 2010-х, его осудили за два эпизода к крупному сроку. По версии следствия, в феврале 2010 года между Карповым (ранее занимал должность заместителя директора ООО "Юридическая компания "Защита права") и работавшей бухгалтером в его фирме Анастасией Чечелевой произошел конфликт из-за долга Карпова. Экс-прокурор нашел посредников для осуществления расправы над своей сотрудницей. Карпов предложил деньги своему знакомому Дмитрию Бушмакину - порядка 150 тыс. руб. Бушмакин согласился, после чего встретился с Алексеем Савосиным и Александром Бабусенковым. Результатом "переговоров" стала сумма в 350 тыс.руб. Убийство произошло 24 февраля в гаражном боксе.

Следующее преступление было совершенно теми же лицами в феврале 2012 года. В собственном автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на троллейбусном кольце на улице Крауля был убит бизнесмен, генеральный директор "Сибирской торговой компании" Евгений Коновалов. По версии следствия, "заказчиком" являлся именно Карпов. Мотивом стали бизнес-интересы экс-прокурора и дальнейшее покушение на мошенничество. Жизнь бизнесмена злоумышленники оценили в 500 тыс. руб.

Теперь выяснилось, что Карпов также пытался организовать убийство и одного из "помощников" - Александра Бабусенкова. По версии следствия, в феврале 2012 года Карпов в "Кофейне №7" в Екатеринбурге "вновь предложил Дмитрию Бушмакину совершить убийство с целью сокрытия организации приготовления к убийству Коновалова", и Алексею Савосину было поручено исполнение. Мужчины согласились, позже отказались от этой идеи, но боялись мести. По версии следствия, они обманули Карпова, и во время встречи с Бабусенковым сообщили "жертве" о поручении, тот, в свою очередь, передал им свой паспорт и телефон, чтобы они предъявили Карпову доказательства "выполненного" поручения. "Выживший" тогда Бабусенков, по данным нашего источника, недавно дал показания, которые и легли в основу новой "уголовки". Как полагает следствие, причина покушения на Бабусенкова - осведомленность о подготовке к убийству генерального директора "Сибирской торговой компании" Коновалова.