В Кремле прокомментировали обвал российских рынков

Ситуация в российской экономике, возникшая в результате американских санкций, находится под контролем властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме", - сказал Песков, напомнив, что глава государства ежедневно проводит встречи, "так или иначе занимается экономическими делами".

Власти держат "под плотным вниманием" ситуацию с падением акций российских компаний, отметил пресс-секретарь президента.

Он признал, что "на бирже были сильные негативные тенденции". "Частично они обусловлены конъюнктурой, частично - эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря главы государства.

Он выразил уверенность, что впоследствии "рынки ждет определенная корректировка". "Какая - сейчас вряд ли кто-то скажет", - заключил Песков.

В понедельник, 9 апреля, российская валюта обвалилась на фоне введения США новых антироссийских ограничительных мер. В санкционный список попали более двух десятков высокопоставленных чиновников и бизнесменов, а также связанные с ними компании.

В результате российский рынок акций ушел в пике, в лидерах падения оказались компании Олега Дерипаски "РусАл" и En+.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после введения новых санкций США 50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд, а курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года..