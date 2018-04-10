Курганцев просят не паниковать, увидев на улицах мчащиеся пожарные машины

Жителей Кургана просят не паниковать и не заваливать вопросами социальные сети, когда утром 11 апреля на улицах города появятся мчащиеся на "пожар" автомобили экстренных служб.

В ТРЦ "ГиперСити" в 9.00 пройдут тренировочные пожарно-тактические учения с личным составом Курганского пожарно-спасательного гарнизона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

"Силы и средства при возгорании на объектах данной категории автоматически высылаются по повышенному рангу, в связи с этим просим жителей Кургана сохранять спокойствие. Всего в учениях будет задействовано 29 человек и 10 единиц техники", - добавили в МЧС.

Цель таких учений - отработать cпособы спасения, эвакуации, в том числе пострадавших, приемы и способы тушения условного пожара в крупном торговом центре, а также взаимодействие пожарно-спасательных подразделений с добровольной пожарной дружиной, инженерно-техническими работниками объекта и специальными службами.