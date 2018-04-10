ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж бензина

"Роснефть" снизила объемы продаж автомобильных бензинов при одновременном приобретении на биржевых торгах существенной части объемов на базисе поставки "Сургутнефтегаза" автомобильного бензина марки Аи-92. ФАС России выдала нефтяной компании предупреждение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

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По мнению ФАС, такие действия создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов товара на биржевых торгах, что могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения.

В результате в период с 28 марта по 3 апреля 2018 г. рост биржевого индекса на этом базисе составил около 2%.

В действиях "Роснефти" антимонопольное ведомство увидело признаки нарушения антимонопольного законодательства: компания создала дискриминационные условия. ФАС потребовала устранить нарушения, также служба указала на то, что в случае необходимости приобретения нефтепродуктов на организованных торгах, "Роснефти" и другим ВИНКам следует покупать топливо исключительно в дополнительную торговую сессию.

Как сообщало Накануне.RU, ранее ФАС выдала предупреждения трем нефтяным компаниям из-за снижения объема реализации топлива на внутреннем рынке при одновременном росте экспорта.