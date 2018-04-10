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"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
экономика  |  комментариев: 4
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"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика ;  | комментариев: 5
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Угонщики автомобилей на Среднем Урале сядут в тюрьму на 13 лет
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задержанный наручники мошенники (2010) | Фото:ru.tsn.ua

Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу двух молодых похитителей автомобилей. Артем Токарев получил наказание в виде лишения свободы на шесть с половиной лет, а его друг-сообщник - шесть лет и семь месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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Напомним, что криминальный дуэт обвинили в краже шести автомобилей, таких марок как "KIA", "Toyota Corolla", "Hyundai Solaris". Общий ущерб составил более 3,6 млн руб.

Двое молодых людей угоняли машины и продавали их с марта по июнь 2017 года в Екатеринбурге и Березовском.

В ходе расследования было найдено три автомобиля, они возвращены законным владельцам. Также Токарев перечислил четырем потерпевшим в счет возмещения причиненного ущерба по 5 тыс. руб.

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10.04.2018 13:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.03.2018 13:29 Мск
Похитители автомобилей на Среднем Урале отправятся в суд








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Угонщики автомобилей на Среднем Урале сядут в тюрьму на 13 лет
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