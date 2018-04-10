Угонщики автомобилей на Среднем Урале сядут в тюрьму на 13 лет

Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу двух молодых похитителей автомобилей. Артем Токарев получил наказание в виде лишения свободы на шесть с половиной лет, а его друг-сообщник - шесть лет и семь месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что криминальный дуэт обвинили в краже шести автомобилей, таких марок как "KIA", "Toyota Corolla", "Hyundai Solaris". Общий ущерб составил более 3,6 млн руб.

Двое молодых людей угоняли машины и продавали их с марта по июнь 2017 года в Екатеринбурге и Березовском.

В ходе расследования было найдено три автомобиля, они возвращены законным владельцам. Также Токарев перечислил четырем потерпевшим в счет возмещения причиненного ущерба по 5 тыс. руб.