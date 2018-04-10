Первого мая движение транспорта в центре Перми закроют ради шествия трудящихся

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня международной солидарности трудящихся, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

1 мая по Октябрьской площади и улицам города пройдет демонстрация. Организатором праздничной демонстрации трудящихся выступит "Пермский крайсовпроф". Несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади. Участниками демонстрации традиционно станут представители краевого Совета профсоюзов, предприятий и организации города, студенческой молодежи, руководители города и края. Движение транспорта в центре Перми будет закрыто.

Кроме того, в этот день в городе пройдут праздничные программы. Одно из наиболее крупных мероприятий пройдет с 12.00 до 15.00 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета. Гостям будет представлена большая концертная программа с участием пермских творческих коллективов – ансамбля народной музыки и танца "Ярмарка", ансамбля песни и танца "Ромэн", ансамблей "Ба-Ба-Ту" и других коллективов. Организатором этой программы выступает муниципальное учреждение культуры "Городское концертное объединение" при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.

Праздничные программы пройдут и в других пермских парках – в парке "Счастье есть" в Кировском районе, парке им. Чехова Орджоникидзевского района, саду им. Миндовского в Индустриальном районе и саду им. Свердлова в Мотовилихе.

Кроме того, в этот же день с 12.00 на стадионе "Динамо" начнется 89-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Звезда".