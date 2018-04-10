В Сургуте активист "Совести" возглавил горком КПРФ

В Сургуте - новый персек горкома КПРФ. Им стал представитель "Совести", передает корреспондент Накануне.RU.

"7 апреля состоялась VIII отчетно-выборная конференция сургутского городского отделения КПРФ. Были избраны новые составы горкома и контрольно-ревизионной комиссии, два делегата на окружную партийную конференцию. После состоялся организационный пленум избранного комитета. На нем первым секретарем избран Сергей Чичканов, секретарем по организационной и кадровой работе - Андрей Калошин, члены бюро комитета", - говорится в официальной группе горкома в соцсети.

Напомним, Чичканов и Колошин - представители общественной организации "Совесть". Она известна различными патриотическими мероприятиями, среди которых - митинг в поддержку возвращения Крыма в Россию, уборка мусора в поселке Белый Яр, массовые пробежки, различные турниры, в частности - в день отказа от курения. Весной 2013 года "Совесть" прогремела на всю страну в связи с конфликтом, разгоревшимся между членами организации и уроженцами северо-кавказских республик. Летом 2014 года члены организации снова оказались в центре внимания силовиков и СМИ в связи с массовыми драками с уроженцами южных республик, случившимися у "Росича" и "Пушкинсого". Члены "Совести" полагают, что уголовные дела против них - дело рук властей и предвзято к ним относящейся полиции.