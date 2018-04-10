Доходы зауральской казны за прошлый год увеличились почти на 2 млрд рублей

Доходы бюджета Зауралья за прошлый год выросли на 1,8 млрд рублей по сравнению с 2016 годом и составили 34,5 млрд рублей.

Что касается расходов, то они составили 36,2 млрд рублей, об этом сообщила начальник финансового управления региона Елена Лукашук на заседании правительства Зауралья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области.

Как отметила чиновница, в прошлом году бюджетникам своевременно платили зарплату, на соцподдержку населения было выделено 5,5 млрд рублей. В бюджеты сел и деревень было направлено более 13 млрд рублей.

"На финансирование социально ориентированных отраслей направлено 24 млрд рублей, а их доля в бюджете составила более 66%. На государственную поддержку сельскохозяйственного производства выделены 1,1 млрд рублей, на исполнение инвестиционной программы Курганской области - 1,3 млрд рублей", - добавила Лукашук.