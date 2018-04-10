Капитан "Автомобилиста" Никита Трямкин вновь отправился в расположение олимпийской сборной России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

С 10 по 12 апреля российские хоккеисты проведут тренировочный сбор в Новогорске, а затем команда отправится в норвежский город Йёвик, где в рамках Еврочелленджа сыграет два матча против сборной Норвегии. Эти игры пройдут 14 и 15 апреля.

Напомним, ранее тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею (ближайшего резерва национальной команды) назвал состав для подготовки к чемпионату мира 2018 года. Среди вызванных игроков есть и Никита Трямкин.