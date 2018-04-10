Минус два мандата. Курганская областная дума останется без депутатов

Курганскую областную думу покинут сразу два депутата, решение будет принято на внеочередном заседании регионального парламента 11 апреля, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказали Накануне.RU в региональном отделении партии "Единая Россия", речь идет о депутатах Игоре Арзине и Сергее Вартанове.

Арзин складывает мандат по причине избрания его главой Петуховского района Зауралья на прошлой неделе. Вартанов же хочет сосредоточиться на своей основной работе - он является главврачом центральной больницы в Целинном районе. В партии отметили, что Вартанов принял такое решение самостоятельно и хочет больше времени уделять работе в медицинском учреждении.

Жители области не будут принимать никакого участия в довыборах - свободные места в парламенте займут представители "Единой России", которых определят на заседании политического совета партии.