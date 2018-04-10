Сибирцева отчиталась о приеме в первые классы и назвала самые "загруженные" районы Екатеринбурга

Глава департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева отчиталась перед депутатами гордумы о том, как проходит запись детей в первые классы, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, в Екатеринбурге с каждым годом увеличивается число первоклассников на 1-1,5 тыс. человек, поэтому возникает проблема нехватки мест в школах. В этом году 156 школ принимали детей в первые классы. На период всей приемной компании в этом году ожидается 19 тыс. 134 первоклассника, а всего открыто мест на 19 тыс. 582. Из-за большого количества поданных заявлений в школах открыто дополнительно 3 тыс. 461 место.

На 4 апреля, как сообщила Екатерина Сибирцева, подано 17 тыс. 226 заявлений. Она отметила, что более чем в 100 школах города еще есть свободные места, всего их – 5 тыс. 18.

Принимать заявления о приеме детей в первый класс в Екатеринбурге начали традиционно 1 февраля. По словам чиновника, максимальное количество заявлений было подано именно в первые дни. За первые сутки было принято 70% заявлений. Родители использовали разные способы, однако самым популярным стал способ подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Как Накануне.RU сообщало ранее, родители жаловались, что в ночь с 31 января на 1 февраля сайт работал нестабильно.

"1 февраля портал перестал отвечать по приему заявлений в 00.00, в 1.00 система была восстановлена. Мы получили 2 тыс. 317 заявлений за этот час работы. По сравнению с прошлым годом, количество электронных заявлений в этом году увеличилось. Как оказалось, портал был не готов к такому количеству", - отметила Сибирцева.

В этом году, как и в прошлом, действует система объединенных территорий, то есть на определенной территории находится несколько школ, куда родители могут отправить своего ребенка.

В прошлом году впервые объединили четыре участка, а в этом году – 29. По данным Сибирцевой, такая практика показала хорошие результаты. В 2018 году микрорайон Ботанический стал самой большой территорией, в которую входит пять образовательных учреждений.

"По состоянию на 4 апреля на 29 объединенных территориях осталось 1 тыс. 872 свободных места, этого пока достаточно. Только два участка завершили прием. На остальных участках пока есть места. В целом мы имеем положительный результат по объединенным территориям. Мы планируем продолжить эту работу и в следующем году", - заявила Екатерина Сибирцева.

Также чиновник обратила внимание на выявленные факты подложных документов при зачислении: в двух случаях документы вернули родителям, в одном – родители сами забрали документы.

Сейчас самая большая загруженность детей в школах Чкаловского района - заполнено 12 школ, Академический район также пользуется популярностью среди первоклашек.