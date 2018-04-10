Глава Лабытнинги взяла на контроль "разбор полетов" после избиения школьницы

Глава Лабытнанги Марина Трескова провела несколько встреч из-за избиения ученицы школы №1. В частности, мэр побеседовала с уполномоченным по правам ребенка на Ямале Данило Трубициным и взяла разбор ситуации на контроль, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам директора школы №1 Светланы Демчук, пострадавшую девочку и её маму после оказания срочной психологической помощи проводили к медицинскому работнику. На место прибыл инспектор по делам несовершеннолетних, после беседы с которым семью направили снимать побои. Затем прошла индивидуальная работа со свидетелями инцидента и их родителями, собрания с учащимися 7-9 классов, где ребятам были разъяснены возможные правовые последствия и морально-этическая сторона подобных ситуаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"К сожалению, дети пошли на поводу у любопытства, а могли бы обратиться за помощью к взрослым или сами попытаться предотвратить случившееся. Наша задача – сделать всё возможное, чтобы уберечь пострадавшую девочку от дополнительной психологической травмы, вызванной размещением видеоролика в сети", – сказала Демчук.

Напомним, после того, как запись появилась в сети, проверки начали окружные управление СКР и МВД.