Почетный сенатор: Австрия не поддерживает санкции Великобритании против России

Австрия продолжает выражать документальное сотрудничество с Россией и не поддерживает санкции Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери. Такое мнение в ходе пресс-конференции, посвященной проведению IV Ялтинского международного экономического форума, выразил экс-премьер-министр федеральной земли Каринтия, почетный сенатор Австрии Герхард Дорфлер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Англия выходит из Евросоюза, но хочет иметь политический вес и влиять на процессы", - сказал он.

"Мы бы хотели, чтобы и дальше существовали дружеские связи между Веной и Европой, а также между Веной и Москвой", - добавил Дорфлер.