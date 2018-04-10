"48 дней не можем похоронить своих родных": Родственники погибших при крушении Ан-148 требуют отдать им тела близких

Родственники погибших при крушении самолета Ан-148 требуют скорейшего проведения генетической экспертизы тел, чтобы семьи могли похоронить своих близких. Соответствующая петиция, адресованная президенту Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину, размещена на сайте Change.org.

Петицию разместила Анна Толмасова, у которой в авиакатастрофе погибла дочь Дарья. По ее словам, следователи уверяли родственников, что экспертиза займет максимум три месяца, однако прошло почти два месяца, и за это время выполнено лишь 25% исследований.

"Сегодня 1 апреля, со дня трагедии прошло 48 дней и мы, близкие погибших, до сих пор не можем похоронить своих родных", - говорится в тексте петиции.

По словам женщины, теперь сроки сильно сдвинули - до года. В экспертизе участвуют только девять экспертов, хотя изначально обговаривалась цифра в 150. Семьям предлагают хоронить погибших два раза.

"На данном этапе выполнено всего 25% процентов генетических экспертиз, предлагают захоронение в 2 этапа! Хоронить 2 раза... это ужас!!", - пишет мать погибшей.

"Мы хотим кричать на весь мир от безысходности! Мы хотим похоронить своих близких! Нам не разрешают выходить на телевидение и говорить обо всем этом! Мы думаем, если молча ждать, то можно сидеть и пол года и год... Но это невыносимо тяжело...", - написала Толмасова.

Как сообщалось, вчера дочь одной из погибших в авиакатастрофе Юлия Синицына опубликовала видеоролик, в котором рассказала, что на месте падения самолета остались его осколки, а также вещи и останки погибших. В своем видео она обратилась к президенту России Владимиру Путину, потребовав оцепить место крушения Ан-148.

После этого видео МЧС начало повторно обследовать место, где потерпел крушение самолет.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа - погибли.