В Югре под особый контроль взят Березовский район - ожидается повышение уровня воды

В Югре под особый контроль взята ситуация на реке Ляпин в Березовском районе. Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа, здесь прогнозируется повышение уровня воды.

"В прошлом году мы определили отметку опасного уровня воды, при которой происходит подтопление. Будем мониторить Березовский район, дополнительные мероприятия уже спланированы", - прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал.

Отметим, что накануне в автономном округе состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве округа. В режиме видеоконференц-связи в нем приняли участие муниципальные образования, которые доложили о готовности к паводку.

Руководители муниципалитетов сообщили, что вся необходимая подготовительная работа для безопасного прохождения весенне-летнего половодья 2018 года проведена. Определены пути эвакуации населения, имущества, крупного скота из мест, подверженных подтоплению. Организованы пункты временного размещения граждан. Проводятся учения, тренировки, разъяснительная работа с жителями, в школах проходят специализированные уроки. Муниципальные образования Югры обеспечены медицинскими и лекарственными средствами, в том числе препаратами, необходимыми для иммунизации населения по эпидемическим показаниям на случай возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего паводка.

В ходе заседания комиссии был озвучен прогноз гидрометеорологической обстановки в округе. Специалисты Ханты – Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осуществляют мониторинг поверхностных вод с помощью 45 гидрологических постов.

По словам начальника службы Ольги Волковской, в целом ситуация благоприятная, на реках автономного округа сохраняется зимний режим. Ожидаемые сроки вскрытия рек бассейна Оби и Иртыша в этом году совпадают или на 1-2 дня раньше среднемноголетних дат и на 4-7 дней позже сроков вскрытия рек в 2017 году: с 24 апреля по 12 мая.