Российские спецслужбы предотвратили теракты на избирательных участках в день выборов президента

Российские спецслужбы предотвратили теракты на избирательных участках в Башкирии и Ингушетии в день выборов президента страны. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета и глава ФСБ РФ Александр Бортников.

"В феврале на территории Назрановского района республики Ингушетия в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожено два бандита из числа сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России, - прим.), готовивших теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента Российской Федерации", - сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

"В марте в республике Башкортостан задержано два члена праворадикальной группировки, также осуществлявших подготовку совершения терактов на избирательных участках города Уфы. У них изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности", - приводит РИА Новости слова главы ФСБ.

Напомним, ранее Александр Бортников заявлял, что международное террористическое подполье на высоком уровне овладело современными информационными технологиями и активно использует криптовалюты.