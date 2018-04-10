В Кургане приставы арестовали машину должницы, которая затопила своих соседей

Жительница Кургана задолжала своей соседке около 100 тыс. рублей - она ее затопила, а возмещать ущерб категорически отказывалась.

Дело дошло до суда, однако приставам должница лишь изредка перечисляла по 500 рублей, сумма долга не уменьшалась, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Приставы проверили, что гражданка нигде официально не работает, однако у нее есть автомобиль "Хендай", который находится в залоге у банка - машина была куплена в кредит. После того как должница рассчиталась за автомобиль, у судебных приставов появилась возможность арестовать транспортное средство.

Женщину вызвали на прием к судебному приставу, где и предупредили о предстоящем аресте транспортного средства. Но женщина сообщила, что пришла в службу пешком, а где находится автомобиль - говорить отказалась. Тем временем судебные приставы по ОУПДС, проверив прилегающую к службе территорию, обнаружили машину должницы, припаркованную у близлежащего магазина.

"Автомобиль арестовали, женщине же сообщили, что если через 10 дней она не оплатит задолженность, транспортное средство будет изъято и передано на реализацию", - добавили в УФССП.