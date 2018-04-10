Депутаты Екатеринбурга изменили устав

Депутаты думы Екатеринбурга на своем заседании привели Устав города в соответствие с федеральным законодательством, передает корреспондент Накануне.RU.

Внесены изменения в связи с новыми редакциями пяти федеральных законов, регулирующих вопросы местного самоуправления (МСУ).

Они касаются, в частности, уточнения вопросов местного значения муниципалитета в сферах организации дорожного движения и благоустройства, оказания поддержки волонтерству; наделения органов МСУ полномочиями в сфере стратегического планирования; необходимости проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам землепользования и застройки, планировки и межевания территорий. Кроме того, уточняются исключительные полномочия Екатеринбургской думы и горадминистрации в части стратегического планирования и благоустройства территории муниципалитета.

Обсуждение вопроса о приведении городского Устава в соответствие с законом "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области", в который региональные парламентарии ранее внесли изменения, запланировано на следующее заседание.

Напомним, Законодательное собрание Свердловской области внесло изменения в вышеназванный закон, инициированные губернатором региона. Согласно поправкам, глава избирается не на прямых выборах, а "косвенно": вначале кандидатура рассматривается членами конкурсной комиссии, сформированной из числа городских народных избранников и представителей администрации губернатора. После чего рекомендованный комиссией кандидат обсуждается на муниципальной думе. Если он набирает большинство голосов депутатов, то занимает должности главы города – руководителя администрации. И уже не возглавляет, как сейчас, местный представительный орган – народные избранники сами выбирают спикера из своего состава. Соответственно, упраздняется должность сити-менеджера, поскольку его полномочия как руководителя администрации (хозяйственно-административная работа) переходят к мэру.

Отметим, что городским депутатам в любом случае придется привести Устав в соответствие с региональным законодательством до 19 июня, до официального назначения выборов органов местного самоуправления Екатеринбурга: выборы мэра (даже по новой схеме это все равно будут выборы) и депутатов думы административной столицы Среднего Урала пройдут 9 сентября этого года.