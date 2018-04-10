В экзаменационные билеты для водителей внесли изменения после замечаний Минздрава

ГИБДД внесла изменения в экзаменационные билеты для категорий "А", "B", "М" и подкатегорий "А1" и "B1". Они доступны на сайте инспекции, в билетах заменены ​некоторые вопросы на тему оказания первой помощи, пишет ​"Коммерсантъ".



В начале этого года Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) обратилась в ГИБДД, сообщив о том, что ответы на вопросы в некоторых билетах, касающиеся темы оказания медпомощи пострадавшим в авариях, противоречат официальным памяткам МЧС России. На это обратили внимание специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Как выяснилось, в автошколах водителей учили методам оказания первой помощи, которые считаются верными. Однако они не всегда совпадали с ответами в билетах на экзамене. "Доходило до того, что преподаватели говорили абитуриентам, какие ответы нужно давать на экзамене, чтобы получить оценку "экзамен сдан", но предупреждали, что в реальной жизни нужно пользоваться совершенно иными методиками", - заявила президент МААШ Татьяна Шутылева.

В частности, изменения коснулись вопроса об оказании первой помощи пострадавшему при открытом переломе конечностей, сопровождающемся артериальным кровотечением. На экзамене правильным считался ответ: "наложить жгут выше раны на месте перелома", но в действительности такие действия могут только "усугубить страдания пострадавшего или стать причиной дополнительных повреждений", говорилось в обращении МААШ в ГИБДД. Вместо этого вопроса теперь другой - про методы оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении.



Вопрос об определении пульса теперь будет заменен вопросом об определении дыхания, так как водители, не являющиеся профессиональными медиками, не могут достоверно определить признаки жизни у пострадавшего с помощью проверки пульса, отмечали в МААШ.

Изменения также коснулись вопроса о том, как извлечь инородное тело из дыхательных путей пострадавшего, в каких случаях нужно извлекать пострадавшего из салона автомобиля, какую помощь нужно оказывать при признаках термического ожога, как правильно располагать руки при сердечно-легочной реанимации.

В региональные подразделения ГИБДД уже направлены разъяснения по поводу применения новых экзаменационных билетов. Новые билеты также загружены в информационную систему ФИС ГИБДД, фиксирующую процесс экзаменов по всей России.