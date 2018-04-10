В очередном тюменском торговом центре нашли нарушения противопожарной безопасности

В рамках проверки пожарной безопасности в торговых центрах Тюмени и области следователи посетили ТЦ "Дарина" и нашли в нем нарушения, передает корреспондент Накануне.RU.

Здание площадью 7 тыс. 200 "квадратов" принадлежит "АИЖК по Тюменской области". Среди нарушений – автоматическая пожарная сигнализация на втором и третьем этажах, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на третьем этаже неисправны.

В ходе проверки не были предоставлены документы проверки состояния огнезащитной обработки несущих металлических конструкций. Не было актов проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. В паркинге при срабатывании систем автоматической противопожарной защиты объекта клапан дымоудаления открывался с задержкой в три минуты. От собственника потребовали устранить нарушения, против него возбуждено административное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.