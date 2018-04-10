Житель Нижнего Тагила организовал убийство своей жены за две тысячи долларов: мужчина задержан

Полицейские Нижнего Тагила сумели предотвратить заказное убийство местной жительницы 1978 года рождения, которое собирался устроить ее бывший гражданский 37-летний супруг. Он хотел отомстить за то, что возлюбленная его отвергла и нашла другого спутника жизни, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, эта криминальная история началась с того, что в распоряжение сыщиков уголовного розыска ОВД Нижнего Тагила поступила оперативная информация о готовящейся жестокой расправе над женщиной: заказчик пытался найти конкретного исполнителя для реализации задуманного. Очень скоро органы внутренних дел выяснили, что больше месяца назад пара рассталась по инициативе дамы, после того как кавалер начал "распускать руки". Тогда потерпевшая выставила своего обидчика из дома и обратилась за помощью с соответствующим заявлением в районный отдел полиции, где возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ – "угроза убийством".

"Через некоторое время, узнав, что у возлюбленной появился новый поклонник, злоумышленник в гневе придумал коварный план, но не смог довести дело до конца благодаря грамотным действиям сыщиков угро. Оперативники установили личность гражданина, которого подозреваемый за две тысячи долларов США пытался привлечь к исполнению преступления. В качестве доказательств ревнивец просил от него предоставить видео с подтверждением убийства своей бывшей половинки. Профессионально разыгранное полицейскими нападение на жертву в подъезде ее дома засняли на камеру мобильного телефона. На записи видно, как мужчина наносит потерпевшей ножевые ранения, от которых та, якобы, умирает на месте происшествия. Жуткую запись через социальные сети направили заказчику. Удовлетворившись увиденным, тот согласился на передачу денег. В тот момент, когда мужчина выходил из своей квартиры в Дзержинском районе Нижнего Тагила, оперуполномоченные при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели успешную операцию по его задержанию", - отметил полковник Горелых.

Собранные по данному факту материалы в полном объеме полиция направила в Следственный комитет, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Все время до судебного разбирательства горе-муж проведет под арестом в изоляции от общества.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, мужчине предъявлено обвинение в приготовлении к убийству по найму. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.