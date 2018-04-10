Наибольшее количество квартир в рамках викторины "Югре-900" было разыграно в Сургуте

Организаторы всенародной историко-краеведческой викторины "Югре-900" приступили к раздаче подарков и призов. Почти все победители уже знают о своем выигрыше. Ценные призы получили жители Мегиона, Кондинского района, Нягани и Сургута, передает Накануне.RU.

Участников розыгрыша ожидают планшеты, смартфоны, утюги, пылесосы, туристические путевки, машины и квартиры.

По данным портала "Открытый регион - Югра", самое большое количество квартир было разыграно в одном из крупнейших городов автономного округа - Сургуте. Восемь однокомнатных квартир было разыграно от компании "Сибпромстрой-Югория" и три однокомнатные квартиры - от компании "Сургутстройтрест".

Сургутянину Вячеславу Татаринову анкеты викторины принесли дети из школы. Вопросы заинтересовали всю семью, и они вместе принялись искать ответы.

"Честно говоря, я был очень скептически настроен, но когда я своими глазами увидел в интернете трансляцию и свой номер в списке победителей, которым выпала квартира, то, конечно, счастью не было предела. К сожалению, мы не так часто имеем возможность узнавать историю своего края, а эта викторина помогла и нам, взрослым, и детям узнать что-то новое, интересное о Югре", - поделился своими впечатлениями победитель.

Другому жителю Сургута Леониду Кораблеву анкеты викторины принесли прямо на работу. Участие в ней также принимала вся семья. По словам победителя, квартира отойдет его сыну, который год назад женился, но вынужден жить вместе с родителями из-за отсутствия своего жилья. Сургутянке Наталье Марченко анкеты викторины положили в почтовый ящик. На часть вопросов Наталья и ее супруг ответили самостоятельно, что-то поискали в интернете. Когда организаторы сообщили им о победе - женщина не сразу поверила своей удаче.

Сергей Переладов узнал о викторине "Югре-900!" непосредственно в день сдачи анкет. И по счастливой случайности, ответив на все вопросы правильно, стал победителем самого крупного приза.

"Все получилось очень спонтанно, меня уговорила жена ответить на вопросы и сдать анкету. Я живу в Югре уже около 15 лет, поэтому некоторые вопросы оказались для меня несложными. Над другими пришлось подумать. Я так сильно удивился, я был просто шокирован этой новостью, что выиграл квартиру. Конечно, я счастлив!" - поделился своей историей мужчина.

Еще один местный житель Владислав Пальянов благодаря викторине не станет брать ипотеку - своего жилья он прежде не имел.

Напомним, что финальный этап всенародной историко-краеведческой акции состоялся в прямом эфире 24 марта. На официальном канале центра "Открытый регион" на youtube прошла 21 онлайн-трансляция. Напомним, викторина содержала в себе 10 вопросов, связанных с историей округа. Стать победителем викторины мог любой югорчанин, ответивший правильно на вопросы, и сдавший анкету. В день выборов президента РФ участие в викторине приняла губернатор Югры Наталья Комарова.