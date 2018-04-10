Наибольшее количество квартир в рамках викторины "Югре-900" было разыграно в Сургуте

в этот день
10.04.18
12:41
В Екб.14:41
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
Тулеев, назначенный спикером облсовета, рассказал о "чистой совести"
В Салехарде установлены новые потерпевшие при нападении бродячих собак
Главное
МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 после сообщения о фрагментах тел

Тема дня
"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика ;  | комментариев: 4
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Лукашенко встретился с министром обороны КНР
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Закрыть "Макдональдсы"

Уменьшить вложения в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Признать ДНР/ЛНР

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 27

Наибольшее количество квартир в рамках викторины "Югре-900" было разыграно в Сургуте
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Югре - 900 викторина, розыгрыш, призы (2018) | Фото: myopenugra.ru

Организаторы всенародной историко-краеведческой викторины "Югре-900" приступили к раздаче подарков и призов. Почти все победители уже знают о своем выигрыше. Ценные призы получили жители Мегиона, Кондинского района, Нягани и Сургута, передает Накануне.RU.

Участников розыгрыша ожидают планшеты, смартфоны, утюги, пылесосы, туристические путевки, машины и квартиры.

По данным портала "Открытый регион - Югра", самое большое количество квартир было разыграно в одном из крупнейших городов автономного округа - Сургуте. Восемь однокомнатных квартир было разыграно от компании "Сибпромстрой-Югория" и три однокомнатные квартиры - от компании "Сургутстройтрест".

Сургутянину Вячеславу Татаринову анкеты викторины принесли дети из школы. Вопросы заинтересовали всю семью, и они вместе принялись искать ответы.

"Честно говоря, я был очень скептически настроен, но когда я своими глазами увидел в интернете трансляцию и свой номер в списке победителей, которым выпала квартира, то, конечно, счастью не было предела. К сожалению, мы не так часто имеем возможность узнавать историю своего края, а эта викторина помогла и нам, взрослым, и детям узнать что-то новое, интересное о Югре", - поделился своими впечатлениями победитель.

Югре - 900 викторина, розыгрыш, призы(2018)|Фото: myopenugra.ru

Другому жителю Сургута Леониду Кораблеву анкеты викторины принесли прямо на работу. Участие в ней также принимала вся семья. По словам победителя, квартира отойдет его сыну, который год назад женился, но вынужден жить вместе с родителями из-за отсутствия своего жилья. Сургутянке Наталье Марченко анкеты викторины положили в почтовый ящик. На часть вопросов Наталья и ее супруг ответили самостоятельно, что-то поискали в интернете. Когда организаторы сообщили им о победе - женщина не сразу поверила своей удаче.

Сергей Переладов узнал о викторине "Югре-900!" непосредственно в день сдачи анкет. И по счастливой случайности, ответив на все вопросы правильно, стал победителем самого крупного приза.

"Все получилось очень спонтанно, меня уговорила жена ответить на вопросы и сдать анкету. Я живу в Югре уже около 15 лет, поэтому некоторые вопросы оказались для меня несложными. Над другими пришлось подумать. Я так сильно удивился, я был просто шокирован этой новостью, что выиграл квартиру. Конечно, я счастлив!" - поделился своей историей мужчина.

Еще один местный житель Владислав Пальянов благодаря викторине не станет брать ипотеку - своего жилья он прежде не имел.

Напомним, что финальный этап всенародной историко-краеведческой акции состоялся в прямом эфире 24 марта. На официальном канале центра "Открытый регион" на youtube прошла 21 онлайн-трансляция. Напомним, викторина содержала в себе 10 вопросов, связанных с историей округа. Стать победителем викторины мог любой югорчанин, ответивший правильно на вопросы, и сдавший анкету. В день выборов президента РФ участие в викторине приняла губернатор Югры Наталья Комарова.

Другие новости по темам: Югре - 900 викторина, розыгрыш, призы, итоги
10.04.2018 10:59 Мск | Сургут | Ксения Теплякова
12:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.03.2018 08:24 Мск
Опубликованы номера победителей викторины "Югре - 900"

Ранее 18.03.2018 18:17 Мск
Депутат Думы ХМАО пожаловался в ЦИК на викторину "Югре - 900"

Ранее 18.03.2018 08:44 Мск
Наталья Комарова стала участником викторины "Югре – 900"








Добавить комментарий:

Наибольшее количество квартир в рамках викторины "Югре-900" было разыграно в Сургуте
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+