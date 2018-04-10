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10.04.2018 10:32 Мск (12:32 Екб)
экономика | Тюменская область
Тюменский омбудсмен забил тревогу: поток жалоб на чиновников и полицию резко увеличился 
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миневцев сергей васильевич уполномоченный по правам человека в тюменской области (2015) | Фото: Накануне.ru

Уполномоченный по правам человека Тюменской области Сергей Миневцев выступил с ежегодным докладом перед региональными депутатами во время заседания профильного думского комитета и сделал ряд неутешительных выводов.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, омбудсмен сообщил, что львиная доля жалоб приходится на действия или бездействие должностных лиц. По этой категории в прошлом отчетном году прошло 503 обращения из 1 тыс. 220. При этом половина из них касаются жалоб на полицию и органы государственной и муниципальной власти.

"В основном, это жалобы на первичное звено: оперативные работники и участковые. Люди жалуются на то, что либо не заводят уголовные дела, либо закрывают", - уточнил Миневцев и добавил, что по его обращению совместно с прокуратурой удалось возобновить шесть уголовных дел.

Кроме этого, большое количество жалоб приходится на чиновников всех уровней. При этом 43% таких обращений находят свое подтверждение и решаются положительно. "Есть предвзятое утверждение, что власть нас не слышит, но это не так", - подчеркнул омбудсмен.

При этом Сергей Миневцев всех предостерег, что, судя по валу жалоб за первые два месяца нового года, его аппарат не справится с работой.

"С начала года уже идет опережение средних показателей... боюсь, нам не хватит рук и в следующем году, если так пойдет, то понадобится еще один человек, - заявил он. - Я думаю, таких обращений будет больше".

Стоит отметить, что в настоящее время в аппарате уполномоченного трудится три человека. В заключение Миневцев еще раз намекнул депутатам об увеличении штата и указал, что, например, в Чечне таких работников 76 человек.

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10.04.2018 10:32 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
12:32 Екб


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Тюменский омбудсмен забил тревогу: поток жалоб на чиновников и полицию резко увеличился 
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