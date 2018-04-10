"Больной что ли?" В Челябинске живодер убил хаски и содрал с животного шкуру

Челябинская полиция задержала мужчину, который жестоко расправился с собакой и содрал с нее шкуру.

Тело убитого животного было найдено в лесопосадках на берегу реки Миасс на выходе "ливневки", сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

В комментариях в соцсетях разгневанные челябинцы считают, что живодер просто не совсем здоров.

"Говорят, что он дождался полицейских, даже не пытался убежать", - пишет пользователь Евгений Смелый.

"Он что, больной что ли? Здоровый человек такое бы не сделал", - написала Елена Маточкина.