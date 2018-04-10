В Зауралье подросток взял у друга мопед и разбился насмерть

В Зауралье разбился насмерть 16-летний подросток.

Трагедия произошла в селе Верхний Яр в Далматовском районе вечером 9 апреля, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Возле дома №74 на улице Центральной несовершеннолетний 2001 года рождения на мопеде съехал с дороги - от полученных в ДТП травм подросток скончался в больнице.

"В ходе разбирательства по факту аварии сотрудниками полиции установлено, что права управления данным видом транспорта несовершеннолетний не имел, шлем и другие средства защиты не использовал. Мопед он взял прокатиться у 13-летнего друга, которому двухколесный аппарат купили родители и разрешили им управлять", - добавили в полиции.