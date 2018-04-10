В Подмосковье задержан подозреваемый в жестоком тройном убийстве

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве троих человек, совершенном с особой жестокостью.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, 17 февраля после совместного распития спиртных напитков в одной из компаний произошел конфликт. В результате злоумышленник убил своих обидчиков, нанеся им поочередно удары по голове монтировкой, после чего скрылся. Спустя некоторое время он вернулся, и, с целью сокрытия следов совершенного им преступления, расчленил тела жертв, после чего спрятал в снег.

По подозрению задержан житель Воскресенского района 1962 года рождения. Как отметили в ведомстве, на допросе у следователя он дал признательные показания, рассказав обо всех обстоятельствах и причинах преступления. Сейчас запланировано проведение комплекса следственных действий с участием задержанного для получения и закрепления доказательственной базы.

Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.