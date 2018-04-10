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от издателя  |  добавить комментарий


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В исправительной колонии в Кургане нашли массу нарушений режима
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тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

После проверки исправительной колонии №1 в Кургане сотрудники прокуратуры нашли массу нарушений установленного режима в учреждении.
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Оказалось, что заключенные свободно могли передвигаться по территории, нарушали форму одежды, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Кроме того, зэки свободно курили в помещениях, ели еду из прикроватных тумбочек, занавешивали свои спальные места.

"Достаточных мер для изъятия запрещенных предметов, используемых осужденными, администрацией исправительного учреждения не принимается. По выявленным нарушениям спецпрокурором в адрес начальника УФСИН России по Курганской области внесено представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены начальник и ряд других работников колонии", - добавили в ведомстве.

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10.04.2018 10:07 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
12:07 Екб


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В исправительной колонии в Кургане нашли массу нарушений режима
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