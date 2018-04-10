В исправительной колонии в Кургане нашли массу нарушений режима

После проверки исправительной колонии №1 в Кургане сотрудники прокуратуры нашли массу нарушений установленного режима в учреждении.

Оказалось, что заключенные свободно могли передвигаться по территории, нарушали форму одежды, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Кроме того, зэки свободно курили в помещениях, ели еду из прикроватных тумбочек, занавешивали свои спальные места.

"Достаточных мер для изъятия запрещенных предметов, используемых осужденными, администрацией исправительного учреждения не принимается. По выявленным нарушениям спецпрокурором в адрес начальника УФСИН России по Курганской области внесено представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены начальник и ряд других работников колонии", - добавили в ведомстве.