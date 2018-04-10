Присяжные признали виновными "приморских партизан"

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу "приморских партизан", которое в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде во Владивостоке.

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Приморья, совершенном в сентябре 2009 года, сообщает "Интерфакс".

Присяжные также сочли, что все пятеро подсудимых заслуживают снисхождения. Юридическая оценка действиям подсудимых и срок наказания будут определены судом.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела "партизан". Сообщалось, что при рассмотрении дела будет пересмотрен эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года. Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

Летом 2016 года во время второго судебного процесса коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего Никитина и В.Ковтуна освободили в зале суда. А.Ковтун, Илютиков и Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

Итоги процесса обжаловала прокуратура Приморского края. В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на новое, третье, рассмотрение.