В Челябинске осудят риэлтора за мошенничество с деньгами клиентов

В Челябинске будут судить 37-летнюю женщину, которая оказывала риэлторские услуги гражданам.

В марте прошлого года она уже была осуждена Копейским городским судом к 6 годам 10 дням лишения свободы за совершение 16 мошенничеств, связанных с куплей-продажей квартир граждан, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В декабре 2015 года к обвиняемой, неофициально оказывающей риэлтерские услуги, обратилась потерпевшая с просьбой помочь продать однокомнатную квартиру. После продажи обвиняемая попросила одолжить ей деньги под предлогом оформления выгодного банковского вклада под высокий процент. Потерпевшая передала обвиняемой под расписку 1 млн 350 тыс. рублей, которые последняя не намеревалась вкладывать деньги в банк, а потратила на собственные нужды.