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Украина предупредила Европу о "расплате" за "Северный поток-2"
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нафтогаз украины, табличка (2014) | Фото:scan-interfax.ru

За газопровод "Северный поток-2" Европе предстоит расплата. Об этом заявил в интервью Deutsche Welle глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
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"Мы упорно работаем над тем, чтобы объяснить европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является "троянским конем", за которого - если он будет построен - европейцам со временем придется серьезно расплачиваться", - сказал он.

По его словам, после запуска газопровода президент России Владимир Путин будет звонить европейским лидерам и шантажировать их.

Коболев пугает, что в итоге "российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния". Он считает, что вероятность такого развития событий "превышает 50 процентов в случае прекращения транзита газа через Украину".

Отметим, что сегодня украинский президент Петр Порошенко прибыл в Германию, где будет обсуждать, в частности, и "Северный поток-2".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 5 апреля Верховная рада призвала мир остановить строительство "Северного потока-2", а Порошенко обозвал всех его сторонников "сообщниками России".

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Украина предупредила Европу о "расплате" за "Северный поток-2"
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