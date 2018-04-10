Тулеев: Совесть у нас перед Господом чиста

Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев, которого во вторник избрали спикером областного парламента, прокомментировал свое новое назначение.

Напомним, сегодня Совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал Тулеева своим председателем: "за" проголосовали 38 человек, один был против.

Тулеев отметил, что передает область новому руководителю в финансово устойчивом положении, "с денежками".

"Мы вышли среди 80 регионов России на четвертое место по налоговым доходам. Не только уголь. Тут все - металлургия, машиностроение, химия, малый бизнес, обрабатывающая промышленность", - заявил экс-губернатор.

Он вспомнил 1990 год, когда точно так же 250 парламентариев избрали его, тогда начальника Кемеровской железной дороги, председателем областного совета народных депутатов.

"Сегодня 2018 год - и все возвращается на круги своя. Интересно в жизни происходит, круговорот такой. Говорить мне со многими из вас легко и просто, потому что мы вместе прошли большой путь и совесть у нас перед Господом чиста", - приводит слова Тулеева РИА Новости.

Напомним, ранее Тулеев, который занимал пост главы Кузбасса последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Он пояснил, что решение связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Цивилев.

На минувшей неделе Тулеев получил мандат депутата Совета народных депутатов Кемеровской области.

9 апреля Алексей Синицын, возглавлявший облсовет с октября 2016 года, досрочно сложил полномочия, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева.