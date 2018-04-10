Это законно? Госохрана проверит застройщика, который снес кинотеатр "Темп" в Екатеринбурге

Управление государственной охраны объектов культурного наследия проверит на законность действий застройщика АО "ЖК Есенин", который уничтожил кинотеатр "Темп" на Уралмаше.

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских опубликовал на своей странице в Facebook письмо, полученное от Управления госохраны. В нем сообщается, что в связи с демонтажем здания, которое имеет признаки объекта культурного наследия, будет проведена "внеплановая выездная проверка юридического лица".

"В связи с произошедшим надеюсь получить реакцию на ключевые вопросы. Во-первых, как Управление охарактеризует деяние строительной компании. Во-вторых, что специалисты предприняли для отсрочки сноса "Темпа" на время экспертиз", - написал Альшевских.

Отметим, что ранее общественники Екатеринбурга подавали заявление на включение здания в реестр объектов культурного наследия города. Однако кинотеатр снесли 24 марта, не дождавшись решения от Управления госохраны.