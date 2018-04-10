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Пермские компании представили на форуме "Annual – Investment Meeting 2018" в Дубае свою продукцию
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ОАЭ Дубай форум Annual – InvestmentMeeting 2018 делегация Прикамья (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

На форуме "Annual – Investment Meeting 2018", что открылся в Дубае, делегация Пермского края представила свою продукцию, передает корреспондент Накануне.RU.
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Компания"ITPS" впервые участвует в инвестиционном форуме международного уровня. По словам руководителя ее департамента промавтоматизации Алексея Мезенцева, представление предприятия на стенде позволяет принимать гостей и вести переговоры напрямую.

"Обычно мы участвовали в форумах в качестве гостей, здесь же у нас есть возможность говорить с инвесторами напрямую. Мы представляем свои разработки в области интернета вещей, в частности, для промышленности, а также инструменты для цифровой трансформации бизнеса", - сказал Мезенцев.

За первый день работы на форуме органищация уже получила несколько заявок по применению их технологий для компаний нефтегазовой отрасли и энергетических предприятий. Другая пермская компания, "TESSO", уже представляла свое оборудования на крупных форумах, но не в составе делегации с краевыми властями.

"Мы имеем опыт участия в форуме в Саудовской Аравии. В Арабские Эмираты прибыли в составе делегации во главе с губернатором – для нас это важно, потому что в качестве поддержки от региональных властей мы ждем, в первую очередь, содействие в поисках новых рынков сбыта и новых клиентов", - сказал директор по стратегическому развитию организации Игорь Горячев.

ОАЭ Дубай форум Annual – InvestmentMeeting 2018 делегация Прикамья(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Среди других представленных на форуме пермских компаний - «Краснокамский завод металлических сеток», НПО "Искра" и "Пермснабсбыт". В первый день работы форума, 9 апреля, "Краснокамский завод металлических сеток" и "LOOTAH" договорились о сотрудничестве, состоялись встречи губернатора региона Максима Решетникова с заместителем министра экономики ОАЭ Абдуллой Аль-Салехом и главой Татарстана Рустам Миннихановым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кравого правительства.

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10.04.2018 09:40 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:40 Екб


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Пермские компании представили на форуме "Annual – Investment Meeting 2018" в Дубае свою продукцию
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