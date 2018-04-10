МЧС повторно обследует место крушения Ан-148 после сообщения о фрагментах тел

МЧС проведет дополнительное обследование места, где потерпел крушение самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии".

К месту трагедии в Подмосковье прибыла дополнительная группировка спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России, передает ТАСС.

Спасатели продолжили обследование квадрата места падения лайнера. Ожидается, что на место подъедут родственники погибших, а также губернатор Оренбургской области и начальник Главного управления МСЧ РФ по Московской области Сергей Полетыкин, который расскажет жителям о том, какие меры принимаются для поиск останков тел и личных вещей погибших.

Вчера дочь одной из погибших в авиакатастрофе Юлия Синицына опубликовала видеоролик, в котором рассказала, что на месте падения самолета остались его осколки, а также вещи и останки погибших. В своем видео она обратилась к президенту России Владимиру Путину, потребовав оцепить место крушения Ан-148.

По словам Синициной, когда она приехала на место, она не увидела никакого ограждения, там не стояло ни одной служебной машины МЧС, Следственного комитета или полиции. "Почему мы должны все это видеть, почему тут все это лежит, снег тает, это не по-человечески, это антисанитария, это люди, почему тут нет оцепления, почему нас сюда пускают...", - сказала она в ролике.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа - погибли.