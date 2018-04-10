В Екатеринбурге за две минуты потушили горевшие ночью иномарки

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели сразу две иномарки. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Первый пожар случился на улице Бисертская. На площади в 3 кв.м сгорел салон и поврежден кузов автомобиля Daewoo Nexia. На место выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава. Возгорание было потушено в течение двух минут.

Еще один инцидент произошел на улице Парниковая. На площади в 2 кв.м огнем был поврежден моторный отсек машины Suzuki Swift. С возгоранием боролись одна единица техники и пять человек личного состава. Оно было также потушено за две минуты.

Причины пожаров устанавливают специалисты.