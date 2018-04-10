"Краснокамский завод металлических сеток" и арабская "LOOTAH" договорились о совместном производстве

в этот день
10.04.18
10:34
В Екб.12:34
Подсчитан ущерб от масштабной контрабанды сибирского леса в Китай
В Салехарде установлены новые потерпевшие при нападении бродячих собак
На Ройзмана снова подали в суд из-за его публикации в ЖЖ
Главное
Тулеев, назначенный спикером облсовета, рассказал о "чистой совести"

Тема дня
"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Лукашенко встретился с министром обороны КНР
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Закрыть "Макдональдсы"

Уменьшить вложения в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Признать ДНР/ЛНР

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 0

"Краснокамский завод металлических сеток" и арабская "LOOTAH" договорились о совместном производстве
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Решетников ОАЭ Дубай форум Annual – InvestmentMeeting 2018 (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

9 апреля, в первый день Международного инвестиционного форума "Annual – InvestmentMeeting 2018", главы "Краснокамского завода металлических сеток" и LootahGroupofcompanies договорились о сотрудничестве, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписи под документом поставили президент LOOTAH Groupofcompanies Ибрахим Аль-Лутах и председатель совета директоров "ROSSET" (со стороны завода) Эдуард Хайруллин. Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, испытание мобильного дорожного покрытия/вертолетной площадки "Росомаха" в песчаной местности. Совместная работа предусматривает создание совместного производства каркасной сетки "Росомаха".

9-11 апреля в городе Дубае проходит международный инвестиционный форум "Annual – InvestmentMeeting 2018". В этом году форум примет 19 тыс. участников из 141 страны. Впервые в форуме участвует делегация Пермского края во главе с Решетниковым. В её состав вошли как те компании, которые уже успели представить свою продукцию арабским инвесторам, так и предприятия, которые сделают это впервые.

Решетников ОАЭ Дубай форум Annual – InvestmentMeeting 2018(2018)|Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В частности, среди участников – руководители ITPS и TESSO, НПО "Искра" и АО "Пермснабсбыт". На стенде региона будут представлены инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации.

Опыт первой бизнес-миссии в Дубаи показал, что у арабских инвесторов есть серьезный интерес к пермским разработкам Первая бизнес-миссия Пермского края в Объединенные Арабские Эмираты состоялась в январе. В рамках поездки губернатор представил инвестиционный потенциал региона, а 10 компаний – свою продукцию. Насыщенная программа позволила тогда участникам не только презентовать себя, но и пообщаться с потенциальными инвесторами в формате b2b, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.



Развитие сюжета: Ранее 10.04.2018 09:40 Мск
Пермские компании представили на форуме "Annual – Investment Meeting 2018" в Дубае свою продукцию

Другие новости по темам: Annual – InvestmentMeeting 2018, Дубай, Максим Решетников, форум, делегация
10.04.2018 09:22 Мск | Михаил Лукашкин
11:22 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.01.2018 14:09 Мск
"Есть взаимный интерес". Прикамские промышленники позитивно оценили бизнес-миссию в ОАЭ








Добавить комментарий:

"Краснокамский завод металлических сеток" и арабская "LOOTAH" договорились о совместном производстве
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+