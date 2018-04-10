"Краснокамский завод металлических сеток" и арабская "LOOTAH" договорились о совместном производстве

9 апреля, в первый день Международного инвестиционного форума "Annual – InvestmentMeeting 2018", главы "Краснокамского завода металлических сеток" и LootahGroupofcompanies договорились о сотрудничестве, передает корреспондент Накануне.RU.

В присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписи под документом поставили президент LOOTAH Groupofcompanies Ибрахим Аль-Лутах и председатель совета директоров "ROSSET" (со стороны завода) Эдуард Хайруллин. Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, испытание мобильного дорожного покрытия/вертолетной площадки "Росомаха" в песчаной местности. Совместная работа предусматривает создание совместного производства каркасной сетки "Росомаха".



9-11 апреля в городе Дубае проходит международный инвестиционный форум "Annual – InvestmentMeeting 2018". В этом году форум примет 19 тыс. участников из 141 страны. Впервые в форуме участвует делегация Пермского края во главе с Решетниковым. В её состав вошли как те компании, которые уже успели представить свою продукцию арабским инвесторам, так и предприятия, которые сделают это впервые.

В частности, среди участников – руководители ITPS и TESSO, НПО "Искра" и АО "Пермснабсбыт". На стенде региона будут представлены инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации.

Опыт первой бизнес-миссии в Дубаи показал, что у арабских инвесторов есть серьезный интерес к пермским разработкам Первая бизнес-миссия Пермского края в Объединенные Арабские Эмираты состоялась в январе. В рамках поездки губернатор представил инвестиционный потенциал региона, а 10 компаний – свою продукцию. Насыщенная программа позволила тогда участникам не только презентовать себя, но и пообщаться с потенциальными инвесторами в формате b2b, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства.