Названы регионы с самым высоким и низким уровнем смертности

Самый высокий показатель смертности в России - в Псковской области, самый низкий - в Ингушетии. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за 2017 год, сообщают "Известия".

В пятерку регионов с низкой смертностью, помимо Ингушетии (3,2 случая на тысячу человек), вошли Чечня (4,6), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9), Дагестан (5,1) и ХМАО-Югра (6,2).

Наиболее высокие показатели смертности, кроме Псковской области (17,4 случая на 1 тыс. населения), были зафиксированы в Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5), Ивановской (15,8) областях.

В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% - до 12,4 случая на 1 тыс. населения. Всего в России в прошлом году ушли из жизни 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м.

Снижение показателей смертности наблюдается в 79 регионах страны, говорится в документе Минздрава. Наибольшие темпы сокращения зафиксировали в Еврейской автономной области - на 12%, в Туве - на 11,2%, Чукотском автономном округе - на 9%, Сахалинской области - на 8,4%, Республике Марий Эл и Тюменской области - на 6,1%. При этом, например, в Калмыкии отмечается рост смертности на 2,1%.

По данным Росстата, вместе со смертностью падает и рождаемость, поэтому демографическая ситуация в стране пока остается сложной.